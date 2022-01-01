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Olivier LANDILLON

COURNON

Election législatives 2022

RETROUVEZ GRATUITEMENTLe résultat des législatives à Cournon

En résumé

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Entreprises

  • Groupe REXIAA - Directeur de site

    2018 - 2018

  • SN AUVERGNE AERONAUTIQUE - GROUPE FIGEAC AERO - DIRECTEUR TECHNIQUE

    2016 - 2017

  • GROUPE AUVERGNE AERONAUTIQUE - DIRECTEUR TECHNIQUE GROUPE

    2015 - 2016

  • GROUPE AUVERGNE AERONAUTIQUE - DIRECTEUR ACHATS GROUPE

    2013 - 2014

  • Auvergne Aéronautique Slicom - Directeur Commercial

    2010 - 2013

  • SLICOM AERO - DIRECTEUR DE SITE - RESPONSABLE GDS COMPTES

    2006 - 2010

  • AUVERGNE AERONAUTIQUE - RESPONSABLE ACHATS / APPROVISIONNEMENTS

    2003 - 2006

  • SAS DEBARGES - RESPONSABLE ACHATS / RESPONSABLE ADMINISTRATIF

    1999 - 2003

  • S.A.M - Technico-Commercial

    1997 - 1999

Formations

Réseau