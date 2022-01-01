Olivier LANDILLON

-
Groupe REXIAA
- Directeur de site
2018 - 2018
-
SN AUVERGNE AERONAUTIQUE - GROUPE FIGEAC AERO
- DIRECTEUR TECHNIQUE
2016 - 2017
-
GROUPE AUVERGNE AERONAUTIQUE
- DIRECTEUR TECHNIQUE GROUPE
2015 - 2016
-
GROUPE AUVERGNE AERONAUTIQUE
- DIRECTEUR ACHATS GROUPE
2013 - 2014
-
Auvergne Aéronautique Slicom
- Directeur Commercial
2010 - 2013
-
SLICOM AERO
- DIRECTEUR DE SITE - RESPONSABLE GDS COMPTES
2006 - 2010
-
AUVERGNE AERONAUTIQUE
- RESPONSABLE ACHATS / APPROVISIONNEMENTS
2003 - 2006
-
SAS DEBARGES
- RESPONSABLE ACHATS / RESPONSABLE ADMINISTRATIF
1999 - 2003
-
S.A.M
- Technico-Commercial
1997 - 1999