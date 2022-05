Olivier LANOUX

1989 == > 1992 Analyste Programmeur informatique industrielle

Automatisation d’un atelier de production Traitement Thermique

Gestion et suivi du parc machine

Développement d’un système de suivi et planification de la production



1992 == > 2003

Responsable d'une équipe de développement informatique

Outil VISU98 : aide à la mise au point d’application contrôle moteur diesel

Etudes, choix de solutions techniques, et choix de fournisseurs

Mise en place de méthodes et d'outils de développement

Acquisition de données , traitement signal, protocole communication. IHM

Développement de banc de test simulant un véhicule pour réaliser des test d’intégration



2003 Responsable d’une équipe de développement Banc de test d’intégration véhicule

Banc de test d’intégration (Banc Hardware In the Loop) utilisés pour tester un calculateur de contrôle moteur diesel

Automatisation des tests réalisés sur les bancs

Etudes, choix de solutions techniques, et choix de fournisseurs

Mise en place de méthodes et d'outils de développement



Mes compétences :

AMESim

Contrôle moteur

DSPACE

Hardware

HIL

Intégration

LOOP

Management

Matlab

Matlab simulink

Microsoft Project

Microsoft Project Management

Pyhon

Simulink

Test

TestStand