Olivier LARDIN

DÉVELOPPEUR COMMERCIAL / MANAGER

Professionnel impliqué, persévérant, fort d'une expérience de 18 ans dans le développement commercial, dont 15 ans dans le secteur de l'immobilier.



DOMAINES DE COMPETENCE :



- Développement commercial.

- Mise en place de stratégies commerciales.

- Analyse et étude de marché.

- Suivi et développement d'un portefeuille clients.

- Management d'équipes

- Encadrement et suivi des commerciaux

- Animation d'un réseau de 6 agences immobiliéres

- Gestion des plannings / tableaux de statistiques / Bilans trimestriels et annuels

- Création et mise en place d'événements (Salon professionnel; opération de communication



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

