Notre Agence de Marseille Provence recrute 6 nouveaux collaborateurs sur les secteurs de Marseille, Aix, Martigues, La Ciotat et Toulon.

Vous êtes un conseiller en gestion financière, gestion de patrimoine, ingénierie patrimoniale, ingénierie sociale, ou sportif de haut niveau en reconversion professionnelle, notre recherche est faite pour vous

Nous poursuivons le développement de notre entité dédiée à la clientèle "Haut de Gamme" de particuliers, dirigeants d'entreprises et sportifs de haut niveau.

Vous êtes ambitieux, motivés, désireux d'associer réussites professionnelle et personnelle tout en bénéficiant des avantages de notre politique de rémunération faisant la part belle à votre talent.

Nous vous accompagnons en formation et assistance terrain pour vous aider à concrétiser votre projet de carrière. Rejoignez un groupe leader dans la gestion de patrimoine en France.

Vous souhaitez plus d’informations, nous restons à votre écoute ou à vous lire pour tout renseignement complémentaire.



Cordialement



Olivier LARUE

Manager Patrimonial

Agence Marseille Provence

UFF Banque Conseil en Gestion de Patrimoine

+33616435160

olivier_larue@uff.net



Mes compétences :

Fiscalité patrimoniale

Finance

Techniques de vente

Management

Marchés financiers

Immobilier