Olivier LASINI

En poste depuis 2002, à la tête de la société IELo dans laquelle je supervise le déploiement et le monitoring de points d'accés Internet publics sécurisés(hotspots, réseaux LAN, kiosques Internet) pour des visiteurs d'entreprises, patients, clients ou usagers.



Cibles: cliniques, hopitaux, centres commerciaux, résidences, campings, CHR, ...bref partout où un accés Internet public peut etre un atout.



Notre plus value:

- Constantes évolutions apportées à nos produits et firmwares selon les besoins et les demandes de chacun de nos clients.

- Fabricant et importateur.

- Un service Internet partagé de qualité, stable et dans le respect des normes et législations en vigueurs.





Le site WIFI: http://www.ielo.pro



Je conseille a titre personnel les dirigeants de TPE et PME pour optimiser leurs process de productivité et leur communication Internet. (Référencement et marketing social)



Mon site de conseil: http://www.pme-it.info



Mes compétences :

Création

Facebook

Facebook Marketing

Installateur

Internet

Marketing

Marketing social

Publicité

Web

WI-FI

WiFi

Wifi…