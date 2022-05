Olivier LATCHER

Parcours:

Ingénieurs Arts & Métiers (Bo 189)

Projet de fin d’études 1991-1992 Stage de 6 mois

IFREMER BREST (Conception)

Appareil autonome de cartographie thermique 3D de zones d’accrétions sous marines



Service militaire 1992-1993 Service EOR de 14 mois

FLOMED TOULON MARINE NATIONALE (Encadrement)

Equipes de maintenance de la flottille



1ere Exp. Professionnelle 1994-1995 CDI en PME

FLUIDES SERVICE TOULOUSE (Chef de projet: conception, achats, conduite des équipes B.E. et atelier)

- Unité de production d’eau douce d’ASHTART – SEREPT TUNISIE – 100 000 €

- Unité de production d’azote de la barge NKP – N’KOSSA TOTAL CONGO - 200 000 €

- Centrale hydraulique HP de la barge NKP – N’KOSSA TOTAL CONGO – 300 000 €



2ere Exp. Professionnelle 1995-2002 CDI en PME

SRI MARSEILLE (Technico commercial & Responsable informatique)

- Réalisation des offres grands comptes et produits spéciaux, évaluation des prix de revient (nouvelles plateformes, travaux neufs, dégoulottage d’ateliers de chimie et pétrochimie, extension de réseaux de d’adduction)

- Développement des produits nouveaux (Brevets en 1999 pour une vanne de dosage de produits pulvérulents et abrasifs)

- Administration des ressources informatiques (PC sous Windows et Unix, ressources en réseau, serveur Exchange)

- Vérification validation des procédures ISO 9000 du bureau d’études – Chargé de l’audit du service contrôle.

- Assistant de la direction.



3ere Exp. Professionnelle 2002-Actuellement CDI en PME

SRI MARSEILLE (Responsable du Bureau d’Etudes: Développement, Encadrement, Support technique)

3 Postes Autocad, 3 postes PRO-ENGINEER, 1 POSTE COSMOS/M, 1 POSTE ANSYS

- Initiation et pilotage des orientations techniques

- Rédaction ou vérification des notes de calcul de dimensionnement.

- Simulation numérique

- Développement des nouvelles gammes de produits

- Diagnostic et réparation en atelier

- Maintien à niveau du système ISO 9000 de conception.

- Support technique en SAV ou conseil à la clientèle.

- Suivi et évaluation des fournisseurs

- Encadrement de l’équipe Bureau d’Etudes.



Mes compétences :

robinetterie industrielle

ingénieur

Mécanique

Management

Appareils sous pression