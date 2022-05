Olivier LAURENT

* Consultant en stratégie de communication pour les secteurs de la santé et l'industrie pharmaceutique.

Utilisation et contrôle d'outils émanant du web2 collaboratif pour l'implémentation de nouvelles stratégies de communication s'adressant aux médecins, "caregivers" et patients.



* Consultant en élaboration de stratégie web2 pour les entreprises souhaitant mettre en place une communication basée sur l'interaction et la collaboration.



* Entrepreneur, propriétaire de Coligane group.

En tant qu'incubateur de projet, Coligane group développe de nouveaux concepts, de nouvelles solutions basée sur une approche globale et collaborative des utilisateurs.



Mes compétences :

Média

réseaux sociaux

Santé

Social Media

Stratégie

Stratégie web

Web

Web Social