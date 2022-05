Olivier LAURENT

Donner du sens à l'action locale dans des environnements de travail complexes, exigeants et fortement concurrentiels



Forte orientation Business Opération et clients - Culture du résultat et de la performance



Compétences clés :

> Piloter un centre de profits et un service client, conduire le changement

> Développer le CA, la marge et le résultat opérationnel

> Manager des équipes de taille importante et pluridisciplinaires (exploitation, administrative, commerciale - Sédentaires ou itinérantes)

> Négocier des contrats complexes sur des comptes clés privés ou publics (appel d'offres)



Mes compétences :

Management

Marketing

Développement commercial

Conduite du changement

Gestion de projet

Gestion de la relation client

Marchés publics

Centres de profits

Négociation commerciale

Compte de résultats

Vente B2B

Direction de centre de profits

budgets

Supply Chain