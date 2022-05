Olivier LAURENT

Fort d'une expérience de 12 années comme manager d'équipe (25 personnes), j'ai développé mes facultés d'écoute et mes connaissances en ressources et relations humaines.



Depuis 6 ans, je conseille et accompagne les dirigeants d'entreprises (notamment au niveau agricole) sur tout ce qui concerne le fonctionnement d'équipe, la cohésion, l'entente... la crise "relationnelle".

Formé à la PNL (niveauPraticien actuellement), je suis également Certifié niveau 2 d'une méthode en RRH : l'OPR (Optimiser son potentiel Relationnel) diffuser par l'entreprise Vakom (www.vakom.fr)



Mes compétences :

Certifié OPR niveau 2

Organisation

Relationnel

Consultant

Management

Coaching

Programmation neuro-linguistique