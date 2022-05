Olivier LAURENT

De formation Ingénieur en Systèmes Electronique Embarqué, expérience dans le domaine de l'Automobile et du Ferroviaire au travers de missions par le biais de SSII.

Intervention sur le haut du cycle en V en tant qu' ingénieur validation, analyse de la partie système.

Activité complémentaire de suivi de projet et intervention sur les questions techniques relatives à la partie système.

Compétence ferroviaire : ERTMS / Validation SIL4

Compétence automobilie : Contrôle moteur / Bus CAN / banc HIL



Mes compétences :

Système embarqués

Gestion de Projet

Management

Signalisation Ferroviaire