Olivier LAVY

Diplômé de l'université Pierre Mendès-France de Grenoble, certifié par l'Institut de Coaching International de Paris, j'accompagne des personnes, étudiants, commerciaux et managers à réussir dans leur activité depuis 20 ans.



Mon sens de la communication, mon sens pragmatique et mes expériences me permettent d'être un catalyseur pour mes clients.



Facile dans l'animation de conférences et expérimenté dans la construction de formatons sur mesures, les personnes apprécient mes prestations de formation par le rythme que j'apporte en alternant présentation de techniques et expérimentations.



Mes compétences :

Entrepreneur

Vente

phoning

bien-être en entreprise

leadership

management

strategie d'entreprise

management du changement