Olivier LE CHATON

J'ai créé en 1999 un nouveau métier: technicien passerelle système-CAO Autodesk: ce poste a permis de relier 2 mondes complexes afin de répondre aux besoins spécifiques des bureaux d'études.

J'ai eu les formations suivantes:

HP Blade C-Class

Windows 7 Avancé

VMWare VSphere 5

Je maitrise les solutions Symantec: BackupExec,SEP,Ghost

et Microsoft de NT4 à WS2012.

Gestion et déploiement de serveurs virtuels sous Hyper-V v2.

Configuration VDI sous WS2012.

Mise en place de WSUS (Windows Software Update Service) pour les 350 postes du CHU de Saumur.

Installation de serveurs VPN Cisco.

Déploiement Anti-Virus-Firewall Symantec EndPoint Protection v12.1.4



Gérer des équipes de techniciens lors de déploiements

Rédiger des procédures d’installation

Former des responsables informatiques

Créer de nombreuses maquettes virtuelles (VMWare Workstation) de pré-installation afin de valider les projets de migration client.



Je parle professionnellement anglais (B1/B2).

J'ai été le responsable du déploiement des bureaux d'études de ces sociétés:

UGAP Montpellier 34

General Trailers SAMRO Nort sur Erdre 44

SNRI Ruffec 16

Mairie de Cholet 49



Mes compétences :

Informatique

Autodesk

Microsoft Windows

Gestion de projet