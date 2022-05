Olivier LE FLOCH

Février 2016 à juin 2016 consultant stratégie : vente-privee

domaines de compétences:

- E-commerce

- Retail

- Stratégie Commerciale

- Stratégie Marketing

- Optimisation des coûts



2011-à février 2016 : Directeur Général et co-fondateur associé

vente-privee - LE PASS (filiale de vente-privee.com)

&

Inshop : vente-privee en magasins

http://www.ecommercemag.fr/Thematique/cross-canal-1009/Breves/Exclusif-Shop-nouvel-outil-evenementielle-magasin-Vente-privee-261065.htm

Rosedeal local : vente de coupons de réductions géo localisés



(revente au groupe vente-privee.com : janvier 2016)



2003-2011 : Président directeur général

et co-fondateur

Site WebArray etArray

OLFO – 35 millions € ( Année 2011)

Création du site achat-vip.com comptant plus de 2 800 000 membres actifs

Management de + 350 personnes internes

Création de l'Outils de production de A à Z(stock, production, studios photos, commercial,...)

Gestion et livraison de + 3500 colis / jour

Création du site adslfacile.com

leader de la prescription d'abonnements ADSL pour le compte de 17 opérateur FAI



(Revente au groupe Zannier et Rothschild 2011)



2003-2001 : Agent immobilier

Agence : accord immobilier “boulogne (92)”



2003-2001 Agent de pilote sport automobile

Pilote : Antony BELTOISE

(Porsche Cup et Clio trophy) En charge de l’organisation et du financement des saisons 2001 et 2002 (championnat d’europe)



1998 agent de pilote moto

Pilote : Gregory RIAUX (Motocross & Supercross) Niveau mondial



2000-1999 : Promoteur pour le compte de la Fédération Française de moto du championnat européen de supercross

Organisation de A à Z des épreuves comprenant le financement et l’organisation de chaque épreuve (gestion de 250 Personnes)



2000-1998 : co-Réalisation pour le compte du consortium du stade de France du Championnat du monde de supercross



1994- 1998 : Promoteur supercross National

Organisation de A à Z des épreuves comprenant le financement et l’organisation de chaque épreuve (gestion de 250 Personnes)



1995-1994 : Pilote de supercross et motocross (semi pro)

Participations (championnat de France motocross et supercross) ainsi qu’à l’enduro du touquet (2ème en catégorie Nationale)



1994-1992 : Poste de demi-chef de rang, chef de rang, maitre d’hotel pour différents établissements en service de salle (Pavillon Élysée, Tour d’argent, les hauts de port royal) tous étoilés au Michelin.



1991-1990 : Lycée Hôtelier de TECOMAH

Participation au concourt du meilleur apprenti de France