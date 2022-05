Olivier LE FRERE

COMPETENCES EN ORGANISATION ET MAITRISE D’OUVRAGE

- Direction, planification et conduite de projets

- Suivi budgétaire

- Recrutement et management d’équipe

- Définition de cahier des charges

- Recette fonctionnelle et homologation

- Intégration de progiciel

- Définition et gestion de procédures

- Conduite du changement

- Relation avec les informaticiens et les opérationnels des équipes métiers



COMPETENCES FONCTIONNELLES

- Financements structurés

- Valeurs mobilières

- Conservation titres (Règlement-livraison de titres, portefeuille client, opérations sur titres...)

- Produits dérivés de taux des activités de marchés

- Prêts et emprunts des activités de marchés

- Crédits et fiscalité des investisseurs immobiliers



EXPERIENCE > 15 ans