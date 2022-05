Olivier LE FUR

Assurer l'approvisionnement

Assurer le respect des délais de livraison et relancer si nécessaire

Développement du sens de l'écoute et du travail en équipe tout en étant autonome et rigoureux dans mon travail

Travail avec les services internes aussi bien qu'avec les fournisseurs

Gestion des transferts inter-sites

Contrôle des inventaires et mise à jour

Mise à jour des bases de données des articles, des fournisseurs, des commandes, ...

Gestion d'environ 1000 références pour " sites de production

Travail sur des systèmes informatiques créés en interne



Mes compétences :

Approvisionnement et achats

Organisation

Gestion des stocks

Analyse des besoins

Réceptionner les stocks

Inventaire