Tosser-Abily LAETITIA

Recherche - Consultants Fonctionnels TMA SAP FICO H/F pour Le finistère



Avec 1 200 collaborateurs répartis sur cinq continents et un chiffre d'affaires supérieur à 110 millions d'euros, VISEO connaît depuis sa création en 1999 une croissance ininterrompue.



VISEO a ouvert une agence à Morlaix en 2009 et recherche aujourd’hui de nouveaux talents pour accompagner son développement.

En 2017, Viseo poursuit sa forte dynamique de développement en Bretagne. C’est pourquoi nous recrutons des Consultants Fonctionnels TMA SAP FICO H/F.



Votre mission



Vous intervenez dans l’apport de réponses simples aux questions de transformation les plus complexes pour des clients prestigieux et internationaux.

Vous interviendrez sur des missions de consulting fonctionnel de haut niveau :

• Support SAV fonctionnel sur les modules finances pour la résolution d’incidents dans le respect de nos engagements contractuels et livrer des évolutions

• Evaluation des besoins clients

• Compréhension des problématiques clients

• Proposition de solutions adaptées

• Planification / reporting

• Gestion de projet

• Gestion de la relation client

• Déplacement sur les différents sites clients en France et à l’international



Pour atteindre cet objectif vous interviendrez sur le type de tâches suivant :

• Organiser, documenter et planifier les différentes étapes des projets clients

• Revoir et argumenter les décisions prises

• Faire des propositions de solutions

Prévoir des déplacements ponctuels en France et à l’internationale.

Ces postes sont ouverts à Morlaix

Votre profil

De formation BAC+ 4/5 (Ecole Supérieure de Commerce, d'Ingénieur ou Université), vous justifiez d'une expérience d'au moins 3 ans en qualité de consultant(e) SAP "métier", acquise en société de conseil ou entreprise cliente. Vous possédez une maîtrise particulière de la solution SAP sur les modules finance.

De nature rigoureuse et autonome, vous avez le goût du service et du travail en équipe. Vous êtes doté d’un bon relationnel et êtes également reconnu(e) pour vos qualités rédactionnelles, et votre capacité de synthèse.

Anglais courant fortement apprécié.



Votre contrat

• CDI –Ticket restaurant – mutuelle – intéressement et participation