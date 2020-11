Fabien ESCRIVE

VISEO recrute des Ingénieurs Java/Java EE, des Ingénieurs en développement mobile, des Consultants Fonctionnel SAP et MS et des Consultants BI, DataScience et Big Data.



Venez échanger avec moi sur ces opportunités ! :-)



En s’appuyant sur ses expertises dans les domaines du digital, des technologies, des process et de la data, Viseo accompagne ses clients dans leurs chantiers de transformation et les aide à faire émerger de nouvelles idées, de nouvelles offres, de nouveaux modes de collaboration, de nouvelles manières de produire et de vendre.



Avec 2 200 collaborateurs répartis sur cinq continents et un chiffre d'affaires supérieur à 220 millions d'euros, VISEO vous propose une alternative aux intégrateurs, agences et cabinets de conseil, en imposant une approche unique, souple, innovante et structurante.