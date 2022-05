Olivier LE GUILLOU

Cours particuliers enseignement primaire et secondaire (français, histoire, géographie) et enseignement supérieur (histoire, sociologie) ; cours de français langue étrangère.

En français.

A Luxembourg-ville et dans les environs.

Et dans le monde entier par Zoom ou Skype.

Téléphone : (00 352) 661 16 01 76

E-mail : leguillou@netcourrier.com



Ancien élève de l'Ecole normale supérieure (rue d'Ulm), agrégé d'Histoire, DEA de sciences sociales (EHESS).



10 années enseignant-chercheur dans l'enseignement supérieur (Université de Vilnius, Laboratoire de sciences sociales de l'ENS, Collège universitaire français de Moscou), 7 années dans l'enseignement secondaire (Collèges et lycées, à Arcueil, Cachan, Thionville), 8 années de cours particuliers au Luxembourg.



Spécialisations : Enseignement.

Lecture, écriture, analyse, synthèse.

Compétences notamment pour des enquêtes en sciences sociales et histoire contemporaine.



Professional teacher, very experienced and very serious, offers private tutoring courses in french for primary and secondary education (French, history, geography) and higher education (history, sociology) ; as well as french as a foreign language, for children, adults and beginners.

I am available during school holidays for intensive courses and exam reviews. I also realize all work of writing and proofreading in French.



Luxembourg-City and surrounding areas.

And anywhere else with Zoom or Skype.

