Olivier LEBAS

Actuellement dans le secteur de l’Équipement Industriel, sur une fonction de Directeur Commercial et Marketing, pour l'ensemble des filiales Europe, US, Mercosur et Asie de la Division Hutchinson Transmissions

Management des équipes commerciales internationales, Reporting et stratégie de développement produit/fidélisation client auprès du VP Division.



Expériences précédentes :

Hutchinson (5 ans), secteur Équipementier Automobile rang 1 - Directeur commercial Europe Systèmes Transfert de Fluides HP



Inergy Automotive (6 ans), secteur Équipementier Automobile rang 1 - Responsable Commercial PSA Systèmes à Carburant.



LEAR Corporation (3 ans), secteur Equipementier Automobile rang 1 - Responsable marché électronique France



HEULIEZ Bus - filiale IRISBUS (1 an), secteur Bus & Tram - Chargé d'affaire Export.



DELPHI Diesel Systems (5 ans), secteur Equipementier Automobile rang 1 - Responsable projets électronique moteur PSA/Corée.



46 ans

Anglais courant

Espagnol



Mes compétences :

Automobile

Commercial

Diesel

Électrique

Electronique

Export

International

Négociation

Responsable Commercial