Olivier LEBLANC

INGENIEUR CONSULTANT, DIRECTEUR DE PROJETS, RESPONSABLE SI



Management - Direction de projets - 15 ans d’expérience





Mon savoir faire:



Management:

Encadrement d’ingénieurs et techniciens (18 personnes) - Organisation et gestion des prestations extérieures. Plan budgétaire. Stratégie et politique d’entreprise - Suivi d’activité. Reporting.





Direction de projets :

Coordination de projets de migration sur les Systèmes d’Informations ( > 300jh)

Gestion des budgets de migration ( > 300 k€) – Prévision des moyens à mettre en œuvre (humains, techniques et financiers) – Mise en place des indicateurs – Maîtrise d’ouvrage - Rédaction des cahiers des charges et des propositions commerciales – Réponse aux appels d’offres - Avants ventes – Connaissance des marchés publics





Consulting :

Refonte d’architecture des systèmes d’informations d’envergure européenne et mondiale. Conseil autour de projets de migration pour des grandes structures. Audit des méthodes de travail – Veille technologique





Métier :

Distribution, Gestion d’entrepôts, Transport – Services - Assurances (Vie et IARD) – Industrie, Gestion de production – R&D – Recherche pharmaceutique – Production énergie





Autres compétences :

Facilité de communication, aisance rédactionnelle, travail quotidien en anglais



Mes compétences :

Cloud computing

Virtualisation

Système d'information

Management

Gestion de projet

Active Directory

Infogérance