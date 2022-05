Olivier LECARPENTIER-TESSEIDRE

Je suis titulaire d'un Master MITIC (Management, Ingénierie des services et Technologies de l’information et de la Communication, en apprentissage, à l'IUP de Marne La Vallée.



Ma formation, de niveau Bac+5 m’a préparé au métier de manager de projet spécialisé dans l'Ingénierie des Services dans un contexte international.



J'ai pu acquérir tout au long de mes études supérieures en alternance, des compétences techniques et fonctionnelles dans les domaines des Systèmes d'Information orientés web.



A la suite de ma formation, j'ai pu acquérir différentes expériences dans la gestion de projet dans le domaine web sur les thématiques suivantes : Solutions des Sites Internet Grand Public des concessionnaires Peugeot, Déploiement des boutiques E-Commerce Pièces de rechange et accessoires du Groupe PSA, Interface de webservice entre les portails des distributeurs et EDF.



Fort d'une expérience professionnelle de 6,5 ans, je suis rentré dans le secteur du conseil pour pouvoir apporter mes compétences et mes connaissances à la réalisation des projets clients dans les Systèmes d'Information orientés web (Front-Office et Back-Office, site e-Commerce, plateforme de dématérialisation, extranet collaboratif, Interface d'échange de donnée entre plusieurs SI, etc...).



Mes expériences mon également permit d'acquérir des compétences dans la coordination de MOE (Maitrise d’œuvre) en inculquant un esprit d’équipe et de travail collaboratif pour atteindre les objectifs du projet dans le respect des délais et des coûts. De plus j'ai travailler sur des projets dans un contexte international comme le déploiement des Sites Internet Grand Public des concessionnaires Peugeot.



Mes compétences :

Chef de projet

Extranet

Gestion de projet

Internet

Maîtrise d'ouvrage

Manager

MOA

Site internet

Système d'Information

Automobile

Informatique