Olivier LECLERCQ

Mon leitmotiv : développer des solutions et des ouvrages pour la réduction de l'empreinte environnementale du citoyen dans le domaine des déchets et des eaux usées.



Mon métier : Après avoir développement de solutions et commercialisation auprès de collectivités territoriales, j'ai choisi de travailler en collectivité territoriale



Après mon expérience de plus de 20 années dans différentes filiales du Groupe Suez Environnement s'est axée successivement sur le développement :

- de technologies de procédés de traitement des déchets organiques et des eaux résiduaires urbaines

- de projets de réalisation d'usines de traitement et de leur exploitation en domaine privé ou public

- de commercialisation d'usines de traitement des eaux usées auprès de grands maîtres d'ouvrages Public (Ile de France)



Cette expérience m'a permis de me développer des compétences dans les métiers suivants :

- de déployer un schéma directeur en projets (mise en oeuvre et suivi)

- de montage de groupement d'acteurs internes et de partenaires externes

- de manager une équipe opérationnelle ou transversale

- de vendre des équipements, ouvrages ou solutions en direct auprès des clients de collectivités

- d'explorer le territoire international pour la recherche d'acteurs et de solutions techniques innovantes

- de communiquer auprès des membres de direction générale concernant l'innovation et le développement commerciale



Je gère à présent, depuis bientôt 2 ans, le Pôle "Environnement et Infrastructure" en Collectivité territoriale. En management direct d'une équipe d'exploitants et de chefs de projets d'investissement, en lien avec des entreprises de construction, de prestations et de délégations de services.



Mes compétences :

Appels d offres

Assainissement

Coordination commerciale

Développement commercial

Lobbying

Partenariats