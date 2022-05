Olivier LECLERCQ

Ma passion, l'architecture, concepteur, toujours en évolution, avec le B.I.M j'ai associé l'imagerie hyperréaliste et la vidéo sur des programmes divers, à la fois technique et artistique.



Mes compétences :

Rendu de scène, sous mental ray

B.I.M, partage de projet, nomenclatures

3ds max, le texturage, l'éclairage, forest

Normes accessibilité, incendie, thermique

La post production sur photoshop

Prises de vues et le montage vidéo en 2K et 4K

Relevés de mesure, esq, aps, apd, pcg, dce