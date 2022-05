Olivier LECLERCQ

Officier supérieur de l'armée de terre, je viens de quitter le poste de chef du bureau renseignement d'ALPACI en Polynésie française.



Polyvalent, je suis licencié en sociologie et j'ai un BTS d'action commerciale.



Diplômé d'état-major à Compiègne en 2004, je suis titulaire des trois qualifications renseignement (QRT E/1/2) obtenues au Centre d'Enseignement et d'Etudes du Renseignement de l'Armée de Terre (CEERAT) à Saumur, où j'ai été instructeur pendant 3 ans. Je suis titulaire de la qualification multi-capteurs obtenue auprès de l'état-major de la brigade de renseignement en 2010.

En plus de cette spécialité renseignement, j'ai suivi les stages de qualification au droit des conflits armées, de planification des opérations amphibies ainsi qu'une qualification militaire en logistique.



Apres deux ans passé dans le Pacifique, je suis particulierement interessé pas les problematiques et les enjeux de cette region.



Je serais particulierement interessé par une oportunité d'emploi en Asie en rapport avec mes competences!



Mes compétences :

Formation

GOLF

Relations internationales

Nouvelles technologies

Bases de données

Veille

Asie-Pacifique

Gestion de l'information