Olivier LECONTE

Conception et gestion de projets

Films institutionnels, documentaires, évènementiel, habillage, séries d’animation, film viral, motion design.

Définition des concepts, réalisation des devis et des budgets prévisionnels, recrutement, établissement des plannings et coordination des équipes. Structure et méthodologie de travail. Supervision et mise en place des pipelines de production Coordination artistique et technique.



Commercial / Marketing

Elaboration et mise en place de stratégies commerciales et de communication en collaboration avec le directeur commercial, démarchage, conseil et suivi clientèle B2B, réalisation de devis et de prévisionnels, négociation de contrats. Représentation et démonstration sur salons (Festival d'Annecy, Imagina, IBC).



Competences diverses

Post - production vidéo et son, tournage,animation 2D/3D, SFX Modeling, Skinning/Rigging, texturing, lighting, compositing, match-moving, motion design. connaissances en mocap, web-TV. Maitrise de la chaine graphique print. Rédaction de CDC, documents de synthèse, synopsis, scénarii, story-board.



Informatique

OS : Windows**, Mac OS**. Logiciels : Autodesk Softimage ***, Autodesk 3DSMAX*, Virtools*, Photoshop***, Illustrator**, After-Effect**, Final-Cut-pro**, Avid DV*, Premiere Pro*, Suite microsoft office**(*** Expert,**Courant, *Basique)



Mes compétences :

Microsoft excel

Dreamweaver

Photoshop

Microsoft word

After effects

Final Cut Pro

Softimage XSI

Premiere pro

3Ds Max

Illustrator