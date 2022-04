Guillaume-Emmanuel SIMONNET

Passionné de déco, d'immobilier et d'optimisation des ventes, je me suis naturellement tourné vers le Home Staging dès 2013.

Je m'adresse aussi bien aux particuliers qu'aux professionnels de l'immobilier qui ont un bien à vendre ou à louer.



Home Staging signifiant "mise en scène du logement", j'interviens donc juste avant leur mise sur le marché pour qu'ils soient plus présentables et créer le coup de cœur auprès des futurs acquéreurs.



Mes compétences :

Cinéma

Théâtre

Home Staging