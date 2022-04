Frederique LAIRE

Dix années d’expériences en agence de communication spécialisée en événementiel dont cinq ans plus particulièrement dans la mise en place de programme d’hospitalité lors de grands événements sportifs : 2008 : Euro en Autriche et en Suisse / JO de pékin ; 2010 : Coupe du Monde de Football en Afrique du Sud ; 2011 : Roland Garros ; 2012 : JO de Londres

et 6 années en compagnies aériennes m'ont permis de me developper en tant que responsable de production/transport et d'acquérir les compétences suivantes :

- Réponses aux briefs, conception de programmes, budgets

- Suivi opérationel et financier des voyages et événements

- Mise en place du plan de transport (gestion des affrètements ..)

- Sélection et relation avec les prestataires



Mes compétences :

Tourisme

Événementiel sportif

Event manager

Evénementiel/

Logistique

Chef de projet

Responsable de projet

Communication