Olivier LECORNET

Actuellement en poste chez Natixis, Banque de financement et d'investissement.



Je suis passionné d'innovations basée sur l'Informatique Avancée (Technologie Agent, Langage Naturel, Décisionnel, Optimisation, ...)



Compétence fonctionnelle

======================

Domaine : Finance, Gestion de crise/prospective, Transport ferroviaire, Traitement du langage naturel, SIG



Compétence Informatique

=====================

Informatique avancée : Système Agent, Langage naturel, Décisionnel, Datamining, Flou, Contraintes, Métaheuristique, ...



Analyse/Conception : UML(design pattern), MERISE, SADT



Langages

- objet : C++/C#, Java, VB.NET, ...

- internet : PHP, HTML, CSS, ...

- Autres : C, SQL, sh, XML, ...



BDD : SQL Server, Sybase, Oracle, Ingres ...



Microsoft Certified Applications Developper passé en 2006

- MCP Application winform avec .NET et C#

- MCP Application Web avec .NET et VB.NET

- MCP Web Services avec .NET



Langues étrangères

==================

Anglais : lu, parlé, écrit (intermédiaire)

Espagnol : lu, parlé, écrit (5 année d'études)

Japonnais : parlé (débutant - en cours d'apprentissage)



Mes compétences :

Finance

Informatique

Intelligence artificielle

Sciences cognitives