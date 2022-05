Olivier LECRINIER

Technicien dans la phase de développement, j'élabore les moyens séries de production ( machine spéciales mais également outillages d'injection) en terme de conception fonctionnelle, validation études et suivi de réalisation.

Réalise la finalisation des moyens ( câblage), la mise au point et le transfert sur site de production.

Réalise également la formation des opérateurs et personnel technique sur le site.



Mes compétences :

Outillages injection caoutchouc

AMDEC process et plan de surveillance

Système de vision

Ergonomie des postes de travail

Outillages injection plastique

Machines spéciales d'assemblage

Assemblage de composants

Méthodes des temps standards

Programmation Robot FANUC