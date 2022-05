Olivier LEDIEU

SYNTHESE

Doté d’un bon relationnel, je m’intègre parfaitement au sein d’équipes projets dynamiques. Esprit d’analyse et de synthèse.

Connaissance avérée des processus opérationnels liés à la banque privée et à la gestion d’actifs. J’ai participé et mené des projets d’intégration et d’évolution de process et d’outils.



DOMAINES DE COMPETENCES



Métier:

Forte aptitude à appréhender les différentes fonctions opérationnelles.

• Mise en place de processus front-middle-back : nouvelles activités Front, compliance pre trade et post trade.

• Sur un périmètre élargi d’instruments financiers : actions, obligations, monétaires, pensions, dérivés listés et OTC, dérivés de crédit, benchmarks, OST…

• Projets de refonte des process Front-Middle-Back Office : études d’impacts et mises en place de nouveaux outils pour le métier : Olympic, Triple A, application MIS et Risque de Crédit

• Chef de projets avec conduite du changement pour une meilleure maitrise des risques opérationnels.



Connaissance de l’architecture fonctionnelle d’une banque de financements.

• Recueil des besoins liés à la valorisation des engagements et collatéraux, avec le Métier, les entités opérationnelles (dans le cadre de crédits documentaires, et de garanties sur couvertures de marché), de suivi des risques (autorisations et utilisation des lignes de crédit) et de Reporting (Actifs Moyens Pondérés, Comptabilité). Analyse du positionnement fonctionnel des outils en place.



Projet

Pilotage de projets

• Recueil des besoins métiers, interviews et communication vers différents types d’acteurs-utilisateurs.

• Définition d’architectures fonctionnelles : Etudes d’impacts fonctionnels, organisationnels, techniques, gap analysis, cartographie, procédures opérationnelles.

• Suivi projets : note de cadrage, suivi projet et budgétaire, animation de groupes de travail, de comités de pilotages.

• Méthodologies: conduite du changement, approche processus, techniques DMAIC six sigma (AMDEC…).

• IT: intégration fonctionnelle de packages (tenue de positions avec modules Trading et Compliance) pour un STP interne (front to back) et externe (négociation, confirmation, settlement).



Langue Anglais courant : Basé à Londres durant 1,5 an. Quatre ans en lien permanent avec d’autres entités internationales.

Formations

Certifié PMP - n°1553884

Organisateur et projet d'organisationArray

Crédit Documentaire – Garanties internationales Programme de formations internes BNP Paribas.



Mes compétences :

Lean

Asset management

Organisation

Gestion de projet

Banque privée

Chef de projet