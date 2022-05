Olivier LEFEBVRE

Bonjour



D'une formation de technico-commercial et après une expérience chez un géant de l'agro alimentaire, je suis passé avec succès dans le secteur de la menuiserie jusqu'à gérer des équipes de 10 personnes et créer mon entreprise.

Aujourd'hui, afin de m'enrichir personnellement, je cherche à a transmettre mes savoirs et savoirs-faire et donner priorité à l'humain.

Vous pouvez me contacter par mail ou directement au téléphone 06 73 32 33 32.



Cordialement,



Mes compétences :

Animation d'équipe

Coordination de projets

Menuiserie d'agencement