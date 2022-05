Olivier Lefebvre est diplômé de l'ESSEC (1990), il est commissaire aux comptes depuis 1994 et expert-comptable depuis 1996.



Il a commencé sa carrière en audit chez MAZARS à Paris puis à Dublin.

Il a rejoint BATT & ASSOCIES en 1993.



Il exerce son activité dans des secteurs d'activités variés et intervient plus spécifiquement en industrie, négoce et e-commerce.



Il accompagne régulièrement des clients dans le cadre d'audits d'acquisition et dans des projets de reprise d'entreprises en difficulté.



Olivier Lefebvre intervient sur les sites de Neufchâteau et Paris.