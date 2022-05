Olivier LEFEVRE

Consultant en recrutement et formateur dans le domaine du Handicap, je travaille chez TH Conseil depuis 5 ans. J'interviens auprès des entreprises pour accompagner l'ensemble des acteurs d'un processus de recrutement (du recruteur jusqu'au manager), afin de faciliter la rencontre entre un poste et les compétences d'une personne handicapée.

Expliquer les parcours, comprendre les conséquences du handicap et mettre en face les solutions "raisonnables" sont mes leviers d'actions auprès des décideurs.

Je suis à la recherche de candidats à présenter à mes clients.



