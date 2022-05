Olivier LEFEVRE

MON PARCOURS



Passionné par la communication, j’ai obtenu un DEUG à l’université de Valenciennes, puis une licence art et communication. J’ai fini ma formation dans une des meilleures écoles françaises de communication : Sup de Création, dont je suis sorti major de promotion.

Après un passage de 2 ans dans le groupe RSCG, j’ai rejoint l’agence DDB à Lille, Je suis devenu directeur de création, puis directeur associé de l’agence. J’ai développé le département Web de l’agence et participé activement à la digitalisation de l’entreprise et à son fonctionement général. J’ai participé à la structuration du réseau DDB en France.



MES COMPÉTENCES



Une réelle capacité à aborder un problème de communication sous tous ses aspects, amont et aval, interne et externe, et à en assurer la maîtrise d’œuvre. Une vraie envie de regarder au-delà du cadre stricte de la mission toutes les interac- tions de celle-ci, pour innover et exploiter au mieux les outils et les compétences, pour améliorer toutes les performances.



Une capacité et un réel plaisir à manager, une envie de faire évoluer mes équipes ( le passage au digital a concerné plus de 60 personnes et fût une réussite humaine et commerciale ) mais aussi une capacité de fédérer sur un projet des sites et des cultures éloignées ( le projet Qatari Diar s’est construit pendant plus d’un an entre Paris, Lille, Toulouse, Annecy, Montréal, Beyrouth et Doha, engageant plus de 70 personnes internes et externes).



Une curiosité qui me met à l’écoute de tous, une grande faculté d’adaptation, un sens de l’organisation et un profond enthousiasme pour chaque nouvelle problématique, pour tenter d’amener à chaque réponse un peu plus de justesse, un peu plus de sens, un peu plus d’adhésion, au service de plus d’efficacité.



Une conviction, que le courage et l’intégrité, peuvent agréger tout les talents et toutes les volontés.



Mes compétences :

Communication

Publicité

Réseaux sociaux

Création

Web 2.0

Web