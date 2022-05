Olivier LEFEVRE

Chef de projet en systèmes de sûreté, j'assure la conduite de projets depuis leur phases d'offres à la réception finale.

Mes compétences en informatique industrielle, en réseau, en vidéo et en gestion de projet me permettent d'intervenir aux différentes phases des projets de sûreté dont j'ai la charge.

La connaissance des métiers connexes à mon activité de sûreté facilite le travail avec les sous-traitants de différents domaines d'activités.



Mes compétences :

Gestion de projet

Video IP

Analyse fonctionnelle

Réseaux informatiques & sécurité

Automatismes industriels

Virtualisation

VMware

Siemens Hardware

Prescriptions

PRINCE2 methodology

PMP

Oracle

Microsoft Windows

Microsoft SQL Server

Microsoft Project

Microsoft C-SHARP

Linux

Java

ITIL

HTML

Cisco Switches/Routers

C++

C Programming Language

Alcatel