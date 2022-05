Olivier LEGAT

Créateur d'applications Web depuis plus de 15 ans, j'aime résoudre les défis techniques et métiers.

Curieux de nature, je me documente et me forme continuellement aux nouveaux outils.

Doté d'un esprit d’analyse et capable de synthèse, je suis autonome, adaptable et réactif.

Mon expérience me permet également de gérer des projets (établissement et mise à jour de planning, identification des risques projet, coordination des contributeurs, suivi des charges et du budget)



Mes compétences :

SVN

Zend framework

Docker

Prestashop

Symfony

Github

Apache

Base de données

JQuery

E-commerce

Développement web

SQL

Entreprenariat

Gestion de projet

ETL

Développement informatique

Microsoft SQL Server

PHP

MySQL