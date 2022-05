Olivier LEGOIX

J'aime fabriquer. Quoi, ça n'a pas vraiment d'importance du moment que je peux en être fier et que cela présente un défi. Pour me faire plaisir, j'ai dans mon arsenal un bon bagage technique, dont le spectre est particulièrement large auquel s'ajoute une bonne écoute et une bonne intuition des besoins. Ces atouts me permettent de faire preuve d'une autonomie certaine et d'être force de proposition. En contre partie, étant sûr de mon fait, j'apparais souvent têtu, mais reste ouvert aux remarques et conseils si ils sont correctement argumentés et justifiés.

J'ai l'habitude de prendre en charge des projets techniquement complexes, peu ou pas spécifiés et de les amener à terme dans les temps.



Mes compétences :

JavaScript

Informatique

C/C++

GNU/Linux