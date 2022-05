Olivier LEGRAND

Ex-engagé Marine Nationale spécialité manoeuvrier (bosco) -

Officier Bateau Pompe Bataillon Marins Pompiers Marseille.

21 ans d'expérience en tant que formateur tout permis bateau Mer et Eaux-Intérieures, et radio VHF -



CAPITAINE 500

CAPITAINE YACHT 500 illimité



MECANICIEN 750 Kw

Breveté Mécanique MTU CM1 et CM2

Breveté Électronique MTU CM1



Officier Service Sécurité (SSO)



Gérant centre formation BATEAU ECOLE durant 7 ans.

Instructeur Ecole Marine-Marchande.

Capitaine breveté Marine-Marchande

Capitaine 200 et Yacht 200.

Patron Mécanicien sur navire à passagers et capitaine sur vedette rapide.

Skipper Free-lance.



Mes compétences :

Maîtrise de l'outil informatique : WORD ; WORKS ;

Maîtrise du Logiciel de navigation MAXSEA ; ancien