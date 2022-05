Concepteur pédagogique et formateur d’adultes, mon projet est de vous accompagner dans la conception et la réalisation de votre projet digital learning. Ouvert aux opportunités professionnelles.



J’exerce mes compétences dans différents domaines :

- Analyse des besoins client, cahier des charges

- Définir des objectifs pédagogiques à atteindre

- Rédiger et scénariser dans le détail les modules (storyboard)

- Concevoir les modules à partir d’un outil auteur de production

- Déploiement du dispositif et des ressources

- Paramétrage et administration du LMS

- Formation et accompagnement sur les outils du digital learning



De plus j'anime un blog dédié à l'innovation technologique et pédagogique http://www.formateurduweb.fr/ Je vous invite à consulter mon CV qui vous donnera de plus amples informations sur mes compétences et expériences professionnelles. http://www.olivier-legrand.fr/



Mes compétences :

Elearning

Mindmapping

Formateur

Pédagogie

Web 2.0

Ingénierie

TICE