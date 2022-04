Sylvain PAIRE

Azur Electronique Services est une société de services en électronique embarquée.



Azur Electronique Services marine est le leader du marché dans la fourniture, l'installation et la maintenance de communication maritime et navigation électronique sur la Riviera française.



Azur Electronique Services Marine possède une vaste expérience au sein de l'industrie nautique de loisirs.



Nous sommes spécialisé dans les domaines d’activités suivants:

La communication, l'assistance à la navigation, le positionnement, les instruments de bord, la sécurité à bord et l'informatique marine.



A.E.S. marine est agréé Raymarine et fournisseur des plus grandes marques d'électronique marine:

• Furuno, Raymarine, Navicom, Navico

• Lowrance, Simrad, Garmin, Geonav, Hummingbird, Lorenz.

• KVH Marine Systems, l'ICOM, Iridium,

• C-MAP, Navionics, MC Technologie

• Mc Murdo, , Kannad



Nous sommes situé à Nice et intervenons principalement dans les Alpes-Maritimes (Beaulieu sur Mer, Villefranche sur Mer, Nice, St Laurent du Var, Juan les Pins, Golfe Juan, Cannes et Mandelieu-La Napoule) et en principauté de Monaco.

Site web:Array

Boutique A.E.S.

http://www.marine-electronique.com



Mes compétences :

Yachting

Navigation

Communication

GPS