Olivier LEGRANDJACQUES

Initialement formé aux métiers de la logistique et des transports, j’ai toujours intégré la problématique environnementale aux missions qui m’ont été confiées. J’ai d’ailleurs pris l’initiative de reprendre mes études pour me reconvertir dans ce domaine en 2010. Après obtention de mon diplôme, j’ai mené un projet de certification environnementale avec succès : j’ai permis à mon entreprise d’alors d’être certifiée ISO 14001 sur un laps de temps relativement court.



Mes compétences :

Environnement et développement durable

Logisitique

Bureautique

Visual Basic

Logistique

Développement durable

Word

Access

Excel

Supply chain

Gestion de projets

SAP

As400

Powerpoint

Gestion des déchets