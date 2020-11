Olivier LEGROS

J'ai une expérience de 20 ans en maintenance industrielle dans différents secteurs.



Mes différentes expériences dans les secteurs de l'automobile, la plasturgie, l'assainissement, la cosmétique, le secteur pharmaceutique et ,aujourd'hui, l'agroalimentaire sont de vrais atouts dans mon travail de tous les jours.



Mes formations orientées vers la mécanique, l'électricité, le pneumatique, l'hydraulique, les systèmes automatisés et mes expériences acquises dans ces domaines ont développé mon goût pour l'organisation, le travail d'équipe et la maîtrise de la technologie.



Mes compétences :

Amélioration continue

Bonnes Pratiques de Fabrication

Industrie pharmaceutique

Production

Gestion de projet

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

GMAO