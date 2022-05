Olivier LEGROS

Possédant d’excellentes compétences en communication et capable de gérer plusieurs projets, justifiant plus de 7 ans d’expérience professionnelle à l’internationale, j’ai montré ma capacité à m’adapter à différents environnements de travail : milieu académique, multinationale et PME. Je souhaite à présent aider les particuliers et les sociétés à développer leurs activités sur les marchés européens.



Mes compétences :

Natation

Photographie

Voyages