Olivier LEHUBY

Compétences professionnelles

Professionnel de Taekwondo, Hapkido, Kuhapdo & Kyusho-Jitsu (auto-défense, séminaires, coaching, ...)

Formateur de l’Ecole Nationale des Cadres de la FFTDA

Praticien Relaxation Coréenne

Thérapeute Soins Esséniens & Egyptiens (D. Meurois et MJ. Croteau)



Diplômes d’enseignant

BEES 2ème degré

Diplôme Fédéral d’Entraîneur Haut-Niveau (DEF)

Certificat Relaxation Coréenne

Certificat Thérapeute Soins Esséniens & Egyptiens (D. Meurois et MJ. Croteau)





Diplômes de pratiquant

Ceinture Noire 4ème dan de Taekwondo

Ceinture Noire 3ème dan de Kyusho-Jitsu (points vitaux)

Ceinture Noire 2ème dan de Hapkido



Cursus professionnel

Directeur Technique et Pédagogique Kwang Myung Dojang "Centre des Arts Martiaux", depuis 2006

Label manageur (Editeur phonographique), 2002-06

Tour manager (tournée européenne pour des groupes américains), 2004-06

Responsable de presse sur festival de musique (30,000 personnes,100 groupes) 2005

Assistant régie générale sur festival de musique (30,000 personnes,100 groupes) 2004

Responsable artistes sur festival de musique (6,000 personnes, 50 groupes) 2002-03

Responsable VPC (catalogue musical, 1M€ de CA) aux Productions du Fer, 1999-2001



Formation continue et recherche

Dans les domaines suivants : arts martiaux, sports de combats, médecine énergétique, santé,

bien-être, évolution et ascencion



lehuby.olivier@kmd44.com

www.kmd44.com



