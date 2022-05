Olivier LEMAIRE

Titulaire à la base d’un Diplôme Universitaire de Technologie Techniques de Commercialisation, j’ai validé l’année suivante une Licence Professionnelle Technico-Commercial Transport et Logistique. Dans le cadre de cette formation, j’ai effectué une mission de 6 mois au sein d’une entreprise industrielle agroalimentaire en travaillant sur un projet d’optimisation de la chaîne logistique. L’objectif était de diminuer les dysfonctionnements dans le traitement de la commande et de simplifier la chaîne logistique.



J’ai intégré en alternance un entrepôt logistique DHL situé sur le Centre Régional de Transports de Lesquin, dans le cadre du master 1 et 2 Management des Opérations Logistiques Internationales. J’ai travaillé sur le terrain en tant qu’agent logistique dans le service réception, préparation, gestion des stocks et expédition. J’étais chargé d’accueillir et de former les nouveaux salariés et intérimaires sur les différents postes. J’ai travaillé ensuite conjointement sur le projet de réaménagement de l’entrepôt pour augmenter la capacité de stockage afin de répondre aux exigences du nouveau contrat signé avec le client (étude des zones et des structures de stockage, étude des flux de préparation et de stockage, adressage et référencement).





Mes compétences :

Logistique

Ecoute

Réactivité

Esprit d'équipe

Gestion du stress

Relations humaines

Analyse des besoins

Management

Gestion de projet

Coordination