Olivier LEMOIGNE

Consultant indépendant en stratégie, conception et mise en œuvre des dispositifs numériques de formation, de communication d'édition sur le Cloud et de visibilité.

Co fondateur du collectif Experts-Medias

Trésorier de l'ONG Tambarina.org

J'interviens sur des projets de développement mais aussi en consulting, soutien technique et formation.

06 59 51 54 14



Mes compétences :

Consulting

Conception

Plateformes de documents collaboratifs

Cloud - Workflow

Pilotage d'équipes techniques pluridisciplinaires

Plateformes WordPress