Olivier LEMOIGNE

De 2004 à 2012, mon expérience la plus significative a été d'être directeur associé d'Euredjin, une société de conseil spécialisée dans l'outsourcing commercial de solutions innovantes à l'export entre la France, l'Allemagne, l'Espagne, les Etats-Unis et le Moyen-Orient (Syrie, Jordanie, Liban).



A la suite de mes études d'ingénieur à Nancy, j'ai rejoint la Compagnie Générale d'Informatique (où j'ai d'ailleurs rencontré mes deux amis et associés actuels). En l'espace de quelques mois, j'étais devenu le troubleshooter européen pour le progiciel Sigagip puis HR Access.



Soucieux de prévenir plutôt que guérir, j'ai progressivement évolué vers le conseil et ultérieurement le management.



Pendant un an, je suis aussi devenu le représentant de Tech Sales Group en France, ce qui m'a permis de faire profiter à nos clients de mon sens commercial.



A la fin du partenariat avec Tech Sales Group, j'ai décidé de créer un réseau concurrent sur le même marché. Ce réseau est pour le moment présent en France, en Allemagne, en Espagne, aux Etats-Unis et au Moyen-Orient.



Mes compétences :

Conseil

Partenariats

Génération de leads

B to B

Management

International

Vente B to B

Direction commerciale

Business development

Energie

Ressources humaines

Développement commercial

Commerce international

Communication

Marketing

Organisation

Photovoltaïque

Formation

Gestion de projet