Olivier LEMOINE

Issu des premières formations de haut niveau en écologie scientifique (ENS Ulm,1986) et en environnement appliqué (MST Rouen,1983), j'ai participé activement ces 20 dernières années à l'émergence de l'ingéniérie écologique en France.



Une carrière impliquée m'a apporté connaissance et réseaux spécialisés dans les différents secteurs professionnels : associatifs (PN, EE), public (Etat, collectivités, EP...), bureaux d'études, sociétés d'ingéniérie et d'évaluation environnementale, grand groupe...



Pionnier actif des "métiers de l'environnement" , mon engagement m'a conduit à prendre des responsabilités dans les premières organisations professionnelles du secteur : AFIE (ingénieurs écologues), CICF-TEN (Société d'études et de Conseil en environnement...



Mes compétences :

Étude d'impact

Écologie

Biodiversité

Ornithologie

Ingénierie écologique