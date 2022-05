Patrice BLANDIN

Après une expérience agricole en Bourgogne, ai développé une activité agro-alimentaire jusqu'en 1995.

Par mes expériences acquises entre 1974 et 1994, tant en France qu'a l’Étranger, suis progressivement passé de l'agriculture au Paysage et à l'environnement.

De 1995 à 2001, grossiste en feuillages et décoration florale événementielle, et continuation de création espaces verts

Ai été gérant de la société Artiste en Jardin de 2002 à 2007, basée en Ile de France ( Création et Aménagements de jardins et terrasses paysagères pour les particuliers et professionnels de l'immobilier )

Depuis plusieurs années, je m'intéresse a la construction et ses techniques et depuis 2008 j'ai monté une société de conseil CCMEP, spécialisée dans toutes les techniques liées au développement durable ( autour de l'éco- construction )

Spécialisation en montage de projets autour de l'agriculture urbaine en relation avec des associations, collectivités locales et Arène I d F, notamment le développement de l'agriculture biologique et la restauration des milieux naturels en vue d'améliorer la biodiversité

2013 Co lauréat d'un appel à projet de la ville de Paris ( avec association Espaces, BRS Archi., Babylone Paysage ) appelé " Folies d'humus " qui expérimentera sur plusieurs années les effets des pollutions sur les végétaux, l'évolution de la biodiversité et la possible comestibilité de certains fruits ou légumes, le tout en relation avec les habitants du quartier et mis en oeuvre par l'association Espaces ( réinsertion par les travaux liés à la nature )



Mes compétences :

Agriculture

Construction

Environnement