Montserrat CASTILLO

Actuellement directeur des ventes au sein de la société Windela S.A et de formation Licence en Commerce International, j'ai pour mission le développement des marchés à l'export.

A travers la recherche de nouveaux distributeurs et leurs intégrations au sein du réseau commercial, j'apporte aussi un support marketo-commercial pour optimiser les relations établies avec chacun d'eux, j'effectue la veille relative aux appels d'offres et le lancement de nouveaux projets de rénovation dans le domaine de l'éclairage public.

Ce travail est réalisé en anglais, français et espagnol.



Mes compétences :

Export

Commerce international

ANIMATION RESEAU DE PRESCRIPTEUR

Gestion de projets

Réactivité et esprit d?équipe

Autonomie professionnelle

Organisation du travail

Business developpement

Énergies renouvelables